Wasserwacht Bobingen übt für den Ernstfall

Gegen 9.45 Uhr war es mit der morgendlichen Ruhe an der Wertach bei Wehringen vorbei. Im Minutentakt trafen die Fahrzeuge der Wasserwacht mit Blaulicht und Martinshorn an der Einsatzstelle ein. Hintergrund der Übung: Vermisstensuche an der Wertach. Es waren Wasserwachtgruppen aus Stadtbergen, Neusäß, Steppach und Bobingen im Einsatz.

Von der Chaosphase zum koordinierten Einsatz

Was diesmal eine Übung war, hatte eine Woche zuvor noch einen ernsteren Hintergrund. Viele der ehrenamtlichen Wasserwacht-Mitglieder, die an der Übung teilnahmen, waren auch eine Woche zuvor vor Ort, um nach einer vermissten Person aus Wehringen zu suchen. „Die ersten Minuten bei so einem Einsatz bezeichnen wir als Chaosphase“, sagte der Einsatzleiter. Erst einmal müsse alles koordiniert werden und es dauere, bis jedes Team seine Aufgaben zugewiesen bekommt. Wenn der Einsatz einmal laufe, dann greife ein Rädchen ins andere. Alle Informationen und Funksprüche laufen dabei im Lagezentrum zusammen. Das ist ein rollender Computer mit Funkzentrale, untergebracht in einem Kleintransporter.

Mit dem Jetski suchen die Retter das Ufer ab

Auf dem Wasser tut sich währenddessen einiges. Mit dem Jetski der Bobinger Wasserwacht wird das Ufer abgesucht, die Stadtberger Kollegen haben ein Boot mit einer Sonaranlage im Einsatz. Werden verdächtige Stellen ausgemacht, steigen Taucher ins Wasser. Die Sichtweite in der Wertach beträgt an diesem Morgen rund einen halben Meter. Die Taucherinnen und Taucher, die einen einjährigen Ausbildungskurs hinter sich gebracht haben, müssen sich mehr auf ihren Tastsinn als auf ihre Augen verlassen. Um besonders unübersichtliche Uferstellen zu kontrollieren, steigen Wasserretter ins Wasser.

Bei rund acht Grad Wassertemperatur kostet das schon Überwindung. Zur Übung gehört, dass sich einer der Wasserretter beim Einsatz verletzt. Seine Kameradinnen und Kameraden ziehen ihn aus der kalten Wertach. Am Ufer wird er direkt von Ersthelfern der Wasserwacht in Empfang genommen und versorgt. Währenddessen kommt es zu einer echten Panne. Der Außenbordmotor eines Bootes streikt. Es wird abgeschleppt und geborgen. Anschließend läuft der Einsatz weiter. Tatsächlich eine Person zu finden und zu retten, war nicht Teil der Übung.