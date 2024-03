Beim Wehringer Ostermarkt dreht sich alles rund ums Hobbyhandwerk

Fast 50 Aussteller zeigen am Samstag im Bürgersaal und auf dem Rathausplatz in Wehringen eine große Bandbreite. Zudem gibt es eine buntes Rahmenprgramm.

Altrostdekorationen, Bilder aus Steinen, Drechselarbeiten, Seifen und Speckstein, schon der Weg zum Hobbykünstler- und Ostermarkt in Wehringen am kommenden Wochenende wird Lust auf mehr machen. Besucher werden bereits auf dem Rathausplatz von zahlreichen Buden und Ständen willkommen geheißen und finden von Töpferarbeiten über Schmuck und Patchworkstücken bis hin zu Bildern aus Moos allerlei Bastelarbeiten und ein vielfältiges und interessantes Angebot rund um das Kunsthandwerk.

Organisatorin lobt die Mischung

Anita Mak, die für die Gemeinde Wehringen den Markt organisiert, ist ganz begeistert: „Glas- oder Brandmalerei sowie Näharbeiten, Strickwaren oder Häkelarbeiten – die Ausstellung wird von all dem etwas dabei haben." Nicht nur österliche Dekorationen werden von den 47 Ausstellern angeboten, sondern viele Dinge, die man zu den verschiedensten Anlässen übers ganze Jahr hinweg brauchen kann. Der Markt sei unwahrscheinlich abwechslungsreich geworden und eine gelungene Mischung aus bewährten und neuen Ausstellern. Letztere seien vor allem durch Mundpropaganda nach Wehringen gekommen. „Das freut mich am meisten: Dass sich herumspricht, dass unser Ostermarkt etwas ganz Besonderes ist.“

Besucher werden rundum versorgt

Mak freut sich auch über das bunte Rahmenangebot, das die Vereine in Wehringen übernommen haben. Wer beispielsweise eine Stärkung nach dem Bummel durch den Markt braucht, wird gut versorgt: An beiden Ausstellungstagen sorgt der Frauenbund in der Turnhalle für Kaffee und Kuchen. Der Faschingsverein Wehringen hat die Bewirtung mit einem Mittagstisch übernommen. Am Samstag gibt es kleine Speisen, am Sonntag locken verschiedene Gerichte. Dazu stellt die Jugendfeuerwehr am Sonntag die Feuerwehrfahrzeuge vor der Fahrzeughalle vor.