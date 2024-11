Dank an Maria Wachter

Bei der letzten Vorstandssitzung der Freien Wähler Wehringen bedankte sich der Vorsitzende Alfred Schatz bei Maria Wachter für ihr ehrenamtliches Engagement als langjähriges Mitglied im Gemeinderat der Gemeinde Wehringen. Maria Wachter wurde von 1996 bis 2008 in den Gemeinderat gewählt, musste dann berufsbedingt eine Wahlperiode aussetzten und war dann wieder von 2014 bis zu ihrem Ausscheiden aus privaten Gründen am 22.10.2024 Angehörige des Rates. Insgesamt also 22 Jahre und fünf Monate. Ihr folgt als Nachrücker Christoph Wildegger in den Rat. Ihm wünschte der Vorsitzende viel Freude und Erfolg bei seiner neuen ehrenamtlichen Tätigkeit.

