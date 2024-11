Erst Kerze angezündet, dann eingeschlafen

Eine unbeaufsichtigte Kerze verursachte einen Wohnungsbrand, wie die Polizei mitteilt. Wie gefährlich unbeaufsichtigte offene Flammen werden können, zeigte sich am Samstag gegen 0.14 Uhr in einem von einer Familie bewohnten Haus in Wehringen. Ein Familienmitglied, das ein Zimmer im Dachgeschoß bewohnt, hatte eine Kerze angezündet und schlief dann ein. Die abbrennende Kerze steckte die Matratze des Bettes und eine Kommode in Brand und verursachte Feuer und Rauch. Das Feuer wurde rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei dem Versuch der Familienmitglieder, das Feuer zu löschen, erlitten vier Personen leichte Rauchvergiftungen und mussten zur Abklärung in die Bobinger Wertachklinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. (AZ)

