Faschingsumzug: Wo Gäste am besten parken und zuschauen

Eine Frage, die sich alle Zuschauer stellen: Wo sieht man beim Faschingsumzug am besten?

FRANZ SCHNEIDER: Ein großer Anziehungspunkt ist immer der Dorfplatz mit der Ehrentribüne. Dort geht es etwas bergauf für eine gute Sicht. Hier werden die Teilnehmer mit ihrem Schlachtruf begrüßt. Ab 13 Uhr gibt es in der Wertachstraße, am Dorfplatz und in der Singoldstraße Verkaufsstände mit Musik und Kleinigkeiten zu Essen und zu Trinken.

Wo kann man am besten parken?

FRANZ SCHNEIDER: Vom Norden aus Richtung Augsburg kommend im Gewerbegebiet Nord. Von Süden kommend auf dem Betriebsgelände von Interquell. Von den beiden Parkplätzen fahren kostenlose Shuttle-Busse und bringen die Besucher zur Umzugsstrecke. Rückfahrmöglichkeiten gibt es bis 17 Uhr. Weitere Parkplätze sind ausgewiesen: In den Seitenstraßen des Friedhofs oder auf allen nicht gesperrten Straßen. Ordner weisen die Zuschauer ein, sodass jeder einen Parkplatz findet.

Und was gibt es Neues?

FRANZ SCHNEIDER: Die Umzugsstrecke beginnt heuer zum ersten Mal ab dem Ortsschild Richtung Westen. Am Anfang geht es über die Wertachstraße bis zur Kreuzung Dorfstraße. Ab dort geht es dann wie gewohnt weiter über die Pfarrstraße und die Hauptstraße bis zur Auflösung am Rathausplatz. Außerdem haben wir eine neue Sicherheitsfirma beauftragt, sodass die Party ohne Vorkommnisse ablaufen kann. Einen Höhepunkt bei der Feier im Anschluss an den Umzug auf dem Rathausplatz gibt es auch noch: Die Wertachtaler spielen heuer das erste Mal.

Der Wehringer Faschingsumzug beginnt am Faschingssonntag, 2. März, um 14 Uhr.