Pilzerkundungstour an der Wertachleite

Die „Wunderwelt der Pilze“ steht im Rahmen des Projektes Bayerntour Natur auf dem Programm bei einer Veranstaltung am Samstag, 19. Oktober, ab 14 Uhr. Die Pilzerkundungstour entlang der Wertachleite unter der Leitung von Richard Schöttner beginnt an der Wassertretanlage (Parken an der Wertachbrücke) in Wehringen und ist für Familien geeignet. Anmeldung bis Donnerstag, 17. Oktober, beim Veranstalter, dem Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg in Schwabmünchen unter Telefon 0821/3102-2852 oder per E-Mail an: lpv@lra-a.bayern.de. Ansprechpartnerin ist Melanie Herz, E-Mail: melanie.herz@lra-a.bayern.de. (AZ)

