Wehringer Vereine spenden an den Fritz-Felsenstein-Haus

Das diesjährige Maifest der Gemeinde Wehringen war nicht nur als stimmungsvolles Fest und starke Gemeinschaftsleistung der Wehringer Vereine Tennisclub, Fischerei- und Feuerwehrverein, Wertachtaler Musikanten sowie dem FSV ein Erfolg. Auch heuer hatten die Vereine gemeinsam mit der Gemeinde beschlossen, den Reingewinn aus dem Fest einem sozialen Zweck zukommen zu lassen: in diesem Jahr dem Fritz-Felsenstein-Haus. So konnte nun ein Spendenscheck in Höhe von 3300 Euro an Gregor Beck, Vorstandsvorsitzender des Vereins, übergeben werden. Bei der Gelegenheit berichtete er ausführlich über das aktuelle Großprojekt des Vereins, den Bau einer Außenstelle des FFH mit Schule, Heilpädagogischer Tagesstätte, Fachdiensten und Therapie für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen in Langweid. In deren Umsetzung wird auch die Spende aus Wehringen einfließen. Zur Spendenübergabe am Wehringer Rathaus trafen sich (von links): Günter Nerlinger (Original Wertachtaler), Manja Schellenbauer (Tennisclub Wehringen), Gregor Beck (Vorstandsvorsitzender Fritz-Felsenstein-Haus), Dagmar Simnacher (Bereichsleiterin Kinder und Jugendliche am Fritz-Felsenstein-Haus), Bürgermeister Manfred Nerlinger, Babsy Drössler (FSV Wehringen) und Miriam Kohler (Tennisclub Wehringen). Foto:

