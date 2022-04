Wikipedia-Serie: Wehringer Wagengrab ist bei Forschern international bekannt

Plus Im Wikipedia-Eintrag von Wehringen wird ein Wagengrab aus der Hallstattzeit nur kurz erwähnt. Dabei war dieser Fund eine Sensation für die mitteleuropäische Forschung.

"Wenn man in Wehringen zu buddeln beginnt, kommt es fast immer zu neuen historischen Funden", sagt Manfred Nerlinger. Laut dem Bürgermeister handelt es sich dabei oftmals um viel mehr als "bedeutungslose Tonscherben". Die bislang bedeutungsvollste Ausgrabung fand im Jahr 1960 statt. Damals stieß man auf das älteste bekannte Wagengrab aus der Hallstattzeit. Dieser Fund sorgte in der mitteleuropäischen Forschung für großes Aufsehen.