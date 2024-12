Wir sind Superhelden

Da werden müde Montagsgeister munter: die 3. Klasse von Frau Stefanie Baumann erhielt als Wichtelgeschenk ein Superheldenyoga von der Kinderyogalehrerin Katrin Beenwieser-Wildegger. Der Superheldenhund ist dort nämlich das Maskottchen! ‚Welche überirdische Kraft würdest du dir aussuchen?‘ Unsichtbar werden, Gestaltenwandeln, Gedankenlesen oder der Klassiker - Fliegen? Die Antworten der 21 Superheldinnen und Superhelden waren zahlreich und unkonventionell (‚Hausaufgabenschnelligkeit‘) und wurden mit den Körpern gemimt. Dann besinnten sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf ihre übersinnlichen Kräfte, sondern auch auf die fünf bekannten Sinne: gemeinsam mit der Kinderyogalehrerin und Beratungslehrerin fanden sie heraus, welche Düfte sie beim Lernen unterstützen können und dass sie durch ihre scharfen Augen in einer kleinen Murmel sowohl das ganze Universum, als auch unseren schützenswerten Planet sehen. Außerdem fühlt sich diese gleichmäßige Murmel beruhigend vor Prüfungen in der Hand an. In der Flüsterpost trainierten sie den Hörsinn und für das Gustatorische gab es eine Überraschung auf die Zunge. Übrigens hat jeder Mensch einen Lieblingssinn, und wenn er den gut nützt, kann der sogar beim Lernen unterstützen. Anschließend nahmen die Kinder verschiedene Selbstwert stärkende Körperhaltungen ein und fanden eine passende Affirmation dazu. Auf einer Karte verewigte jedes Kind sodann den für sich aufbauenden Spruch: ‚Ich bin besonders.‘ ‚Ich habe einen Platz in der Welt.‘ und ‚Ich bin mutig.‘ waren die Meist genannten. Superhelden agieren bekanntlich noch besser in der Gruppe, sodass am Ende die ohnehin schon starke und fühlbare Klassengemeinschaft in Partner- und Gruppenübungen gestärkt wurde. Am Ende bekam die Yogalehrerin selbst von den zuvor kritischsten Teilnehmern ein Lächeln und die stolze Bewertung von 5,9 geschenkt. Ihre zu anfangs als überirdisch vorgestellte Kraft als ‚Inflammator’ hat wohl geklappt.

Icon Vergrößern In dieser starken Haltung wird nicht nur der Arm trainiert. Foto: Stefanie Baumann Icon Schließen Schließen In dieser starken Haltung wird nicht nur der Arm trainiert. Foto: Stefanie Baumann

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.