Unterricht im Schwimmbecken: So lernen Kinder, sicher zu schwimmen

Schulkinder der Unterstufe zu sicheren Schwimmern zu machen: Das ist das Ziel der Schulschwimmwoche, eine Kooperation des Landkreises Augsburg und der Wasserwacht des BRK-Kreisverbandes. In der laufenden Woche sind in den Bädern unter anderem in Schwabmünchen, Gersthofen, Kutzenhausen und Dinkelscherben täglich mehrere Schulklassen zu Gast, um zu üben. Insgesamt nehmen in diesem Jahr gut 1000 Schülerinnen und Schüler aus zehn Schulen aus dem Landkreis in sechs Bädern das Angebot in Anspruch.

Für die Wasserwacht im Landkreis bedeutet das eine enorme logistische Leistung. 90 Ehrenamtliche sind die ganze Woche über verteilt im Einsatz an den Beckenrändern der Schwimmbäder der Region, weiß Max Markmiller, Kreisvorsitzender der Wasserwacht.

Daniel Wiedemann vom Ortsverband Schwabmünchen hat die Woche im Schwabmünchner Freibad koordiniert und ist begeistert: „Wir hatten bislang keinen einzigen Schüler dabei, der gar nicht schwimmen konnte. Das hatten wir anders erwartet und in den vergangenen Jahren auch schon anders erlebt“, sagt er. Knapp 160 Kinder waren zum Beispiel am Donnerstag zu Gast. Sie lernen nicht nur, sicher zu schwimmen, sondern auch tief zu tauchen. Auch der Umgang mit Rettungsgeräten und das Verhalten in Notsituationen wird gelehrt. Sicher zu schwimmen heißt nicht, sich nur irgendwie über Wasser halten zu können, sondern rund eine Viertelstunde am Stück Bahnen zu ziehen.

Michael Ringel von der Wasserwacht Schwabmünchen, Koordinator und Jugendleiter Daniel Wiedemann, BRK-Kreisvorsitzender Thomas Haugg, die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald und der Kreisvorsitzende der Wasserwacht Max Markmiller. Foto: Carmen Janzen

Sicher schwimmen lernen, das sei vor der anstehenden Urlaubszeit besonders wichtig, da viele Familien an Seen oder ans Meer reisen werden, betonte die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald bei einem Pressetermin in der Singoldwelle, dem Schwabmünchner Freibad. Die Schulschwimmwoche sei besonders effektiv, weil die Kinder fünf Tage hintereinander je zwei Stunden am Stück üben können. „Das bringt wirklich was“, so Sabine Grünwald.

Das Projekt ist bayernweit ein Vorbild

Im Jahr 2018 haben Landratsamt und Wasserwacht dieses Projekt ins Leben gerufen. Seitdem gibt es in Bayern viele Nachahmer. Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer des BRK Kreisverbandes Augsburg-Land: „Die Wasserwacht Bayern veranstaltet ebenfalls eine ähnliche Schwimmaktion, deren Ursprung bei uns im Landkreis zu finden ist. Das Konzept, welches vom Landkreis Augsburg aus konzipiert wurde, ist bayernweit ein Meilenstein in der Schwimmausbildung.“