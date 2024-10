Arztvortrag: Dr. Carsten Oetzel erklärt moderne Onkologie

Fast die Hälfte aller Krebserkrankungen sind inzwischen heilbar. Und viele andere Patienten erhalten oft über Jahre eine hohe Lebensqualität, trotz Krebsdiagnose. Dr. Carsten Oetzel, Onkologe der Hämato-Onkologischen Praxis an der Wertachklinik in Bobingen, sagt: „Die moderne medizinische Krebstherapie bietet viele neue Möglichkeiten“. Allerdings habe sie auch weiterhin ihre Grenzen.

Die moderne Krebstherapie hat zwei neue Standbeine: die Immun-Therapie und die zielgerichtete Therapie. Daneben gibt es als existenzielle Therapieformen weiterhin die Operation, die Bestrahlung und die Chemotherapie. Aber auch diese wurden in den vergangenen Jahrzehnten beständig weiterentwickelt und sind sowohl wirksamer als auch schonender geworden.

Neue Erkenntnisse helfen bei der Entwicklung von Medikamenten

Neue Erkenntnisse über das menschliche Immunsystem und die genetischen Veränderungen in Tumorzellen haben es ermöglicht, eine neue Art von Medikamenten zu entwickeln. Sie geben dem körpereigenen Immunsystem die Möglichkeit, den Schutz der Tumorzellen zu überwinden und den Krebs selbst zu bekämpfen. Das heißt, der Mensch entwickelt selbst eine spezielle Form von Antikörpern für den Kampf gegen die Krebszellen in seinem Körper.

Durch die bessere Kenntnis der spezifischen Strukturen von einzelnen Krebszellen kann man inzwischen spezielle Medikamente entwickeln, die genau diese Strukturen angreifen. Daher spricht man von einer zielgerichteten Therapie. Der Nachteil: Die Medikamente können nur gegen Tumore eingesetzt werden, die genau diese Strukturen haben. Der Onkologe sagt: „Der Krebs kann auch mit den modernen Methoden leider nicht immer geheilt werden. Aber wir tun alles, um die Lebensqualität möglichst gut und lange zu erhalten.“

Wie sich die Therapien und chirurgischen Verfahren verändert haben

Die chirurgischen Verfahren haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verfeinert und verbessert. Auch die Strahlen- und Chemotherapien sind präziser, und damit schonender geworden. In den meisten Fällen können sie inzwischen sogar ambulant gemacht werden. Das heißt, die Patienten werden, beispielsweise in den Wertachkliniken, hoch qualifiziert und gleichzeitig heimatnah behandelt.

In der modernen Krebstherapie hat sich auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Kombination von verschiedenen Therapieverfahren häufig von besonderem Nutzen ist. Deshalb besprechen die Fachrichtungen gemeinsam die verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Optionen.

Patienten sollen umfassend beraten werden

Fachärzte der Inneren Medizin sowie Gastroenterologen, Chirurgen, Pathologen, Radiologen, Strahlentherapeuten und Onkologen treffen sich, auch in den Wertachkliniken, in sogenannten Tumorboards und besprechen die Optionen. „Auf diese Weise können wir unsere Patientinnen und Patienten sehr umfassend beraten und die bestmöglichen Therapie-Empfehlungen geben. Wir schaffen damit die Grundlage dafür, dass die Betroffenen eine für sie selbst individuell beste Entscheidung treffen können“, sagt Dr. Oetzel.

Am Mittwoch, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr informiert Dr. Oetzel in einem Vortrag im Ferdinand-Wagner-Saal in Schwabmünchen in der Fuggerstraße 20 über die Formen des Krebses, die verschiedenen Ziele der Behandlung und die modernen Prinzipien der Krebstherapie. Dabei betrachtet er den ganzen Körper und geht auch auf die Nebenwirkungen ein. Anschließend beantwortet er individuelle Fragen. Der Eintritt ist frei. (AZ)