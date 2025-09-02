Zwischen Ostsee, Kroatien und Allgäu: Wo die Schwabmünchner Urlaub machen

In Schwabmünchen herrscht am Freitagmittag in der Fuggerstraße reges Treiben. Die Sitzplätze in den Restaurants füllen sich, und vor dem Eis-Café Venezia bildet sich eine Schlange. Die Urlaubssaison ist wieder da und damit auch die Frage nach den Urlaubsplänen. Edith Huber war in diesem Jahr mit ihrer Familie und Freunden für eine Woche mit einem Katamaran an der kroatischen Küste unterwegs. „Mein Schwiegersohn kann segeln“, berichtet Huber. Sie hat die Zeit auf dem Wasser sehr genossen.

Hans-Jürgen Fladt hat sich Dierhagen an der Ostsee als Reiseziel ausgesucht. Mit einer Bekannten verbrachte er eine Woche am Meer. „Dort war ich ein bisschen radeln und wandern“, sagt Fladt. „Zum Baden war es zu kalt.“ Die knapp 850 Kilometer Anreise legten sie mit dem Auto zurück. Ebenfalls an der Ostsee waren Simone und Herbert L. mit ihrer Familie. Eine Woche verbrachten sie mit Restaurantbesuchen, Strandspaziergängen, Minigolf und Einkaufen. „Die Landschaft war besonders schön“, berichtet Simone L..

Tagesausflüge mit der Familie

Nadine und Chris Balschuweit gestalten ihren Urlaub mit Tagesausflügen in der Region. Für die Familie mit drei Kindern und zwei Hunden ging es mit dem Auto zur Breitachklamm bei Oberstdorf. „Die Natur war ein Highlight“, sagt Nadine Balschuweit. Die Familie fuhr außerdem an den Ammersee, nach Mainau am Bodensee, in einen Märchenwald und ins Legoland.

Siegrid Seidler hat in diesem Sommer bereits zwei Städtetrips nach Leipzig und Berlin gemacht. Als Nächstes wollen sie und zwölf weitere Familienmitglieder mit dem Reisebus nach Vieste in Italien fahren. Die Pläne: „In der Sonne liegen und faulenzen“, sagt Seidler.