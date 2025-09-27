Was tun bei einem Wildunfall? Eine Forstfluencerin klärt auf

Am Wetter macht sich allmählich bemerkbar, dass der Herbst im Anmarsch ist. Es kommt zu dieser Zeit vermehrt zu Unfällen mit Tieren. Laut ADAC ereignet sich in Deutschland rein rechnerisch alle zwei Minuten ein Wildunfall, also ein Unfall, bei dem es durch das Ausweichen oder den Zusammenstoß zu einem Schaden am Auto kommt. Rund 265.000 Wildunfälle meldete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft für das Jahr 2022. Außerdem kommen nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes jährlich etwa eine halbe Million Tiere zu Tode.
