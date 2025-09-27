Icon Menü
Wildunfälle vermeiden: Experten-Tipps von Forstfluencerin Beatrice Jäger

Schwabmünchen

Was tun bei einem Wildunfall? Eine Forstfluencerin klärt auf

Besonders in dieser Jahreszeit kommt es vermehrt zu Wildunfällen. Beatrice Jäger aus Schwabmünchen erklärt, worauf man achten sollte.
Von Amélie Boldt und Niklas Bröll
    • |
    • |
    • |
    Wildunfälle treten besonders oft in der Dämmerung auf.
    Wildunfälle treten besonders oft in der Dämmerung auf. Foto: dpa (Symbolbild)

    Am Wetter macht sich allmählich bemerkbar, dass der Herbst im Anmarsch ist. Es kommt zu dieser Zeit vermehrt zu Unfällen mit Tieren. Laut ADAC ereignet sich in Deutschland rein rechnerisch alle zwei Minuten ein Wildunfall, also ein Unfall, bei dem es durch das Ausweichen oder den Zusammenstoß zu einem Schaden am Auto kommt. Rund 265.000 Wildunfälle meldete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft für das Jahr 2022. Außerdem kommen nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes jährlich etwa eine halbe Million Tiere zu Tode.

