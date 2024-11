Alles Schnee von gestern

Erinnern Sie sich noch an den Schnee von gestern? Also den Schnee, der vor einem Jahr das Augsburger Land unter einer weißen Hülle versinken ließ? Innerhalb einer Nacht fielen 30 Zentimeter und in den Höhenlagen der Stauden sogar bis zu einem halben Meter. Bäume brachen unter der Last zusammen, tausende Haushalte im Landkreis Augsburg hatten keinen Strom. Viele Straßen waren nicht mehr befahrbar, Busse und Bahnen mussten pausieren. Der massive Wintereinbruch hatte das öffentliche Leben ausgebremst. Den Kindern war‘s egal - sie hatten ihre Freude an den Schneemassen.

Mit einer Wiederholung des Rekord-Schneefalls ist in den kommenden Tagen nicht zu rechnen, auch wenn der meteorologische Winterstart näher rückt. Die Experten prognostizieren milde Westwinde und eher wechselhaftes Wetter. Wie der Winter wird, kann im Augenblick niemand beantworten. Und am Ende sind alle Spekulationen doch wieder Schnee von gestern.