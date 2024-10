Mammutfestival, Beer & Beats, Weinfest: Tipps fürs Wochenende im Kreis Augsburg

In Zusmarshausen

findet in sechs verschiedenen Locations im Ort, am Samstag, um 20 Uhr,

unter dem Motto „Beer and Beats“ eine

große Musiknacht

statt. An Bands sind Bluetrail, Deevoice & Mick, Murdogs, No Rules, Shaking up und Sonic Passengers dabei, die in der Alten Posthalterei, im Heuboden, im Hotel/Gasthof Krone, beim Tanzstudio Let’s Danze, in der M14 Genussmanufaktur und im Innenhof der Schwarzbräu-Brauerei auftreten.

Tickets für das „Beer & Beats“

gibt es zu je 12 Euro im Online-Shop unter www.zuskultur.de und im Rathaus Zimmer 4 von Dienstag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr.