Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende reichen vom fairen Frühstück bis zum Volksfest

Langenneufnach:

Auf dem Festgelände am Bahnhof findet am Freitag ab 19.30 Uhr

das Oktoberfest

im beheizten Festzelt mit den Reischenauer Böllerschützen, der Musikkapelle Fischach und dem Bieranstich durch Bürgermeister Gerald Eichinger statt. Auf bayerischen Partysound dürfen sich die Gäste am zweiten Tag des Oktoberfestes am Samstag am Bahnhof freuen. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Band Lausbuam spielt ab 20.30 Uhr. Am Sonntag geht nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin und anschließendem Festzug das Oktoberfest mit einem Weißwurst-Frühschoppen und anschließendem Mittagstisch weiter, während dem die gastgebende Musikkapelle Langenneufnach spielen wird. Ab 12.30 Uhr bieten die Mitglieder der BRK Bereitschaft ein Kaffee- und Kuchenbuffet an, und den Familiennachmittag ab 14.30 Uhr gestaltet das Kinderhaus St. Martin Langenneufnach. Den Festausklang von 17 bis 21 Uhr übernimmt die Musikkapelle aus Obergessertshausen.