Kriminalpolizei ermittelt in Mickhausen

War eine Zigarette schuld an einem Wohnungsbrand am Sonntag in Mickhausen? Davon geht die Kriminalpolizei derzeit aus. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen 68-Jährigen.

Der Mann wurde bei dem Brand leicht verletzt. Er wird nach Auskunft der Polizei derzeit wegen einer Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.

Pflegekraft alarmiert die Polizei

Gegen 11.30 Uhr bemerkte eine Pflegekraft eine Verpuffung in der Wohnung des 68-Jährigen. Eine weitere Person verständigte daraufhin die Polizei. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte den Wohnungsbrand. (AZ)