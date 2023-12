Adventskonzert stimmt auf die Weihnachtszeit ein

Während des Konzerts des Gesangsverein Liederhain aus Langenneufnach gab es in Wollmetshofen nicht nur Chorgesang zu hören.

In die Weihnachtszeit stimmten der Gesangsverein Liederhain aus Langenneufnach sowie die Musikgruppe „Vielsaitig“ aus Schwabmünchen mit ihrem Adventskonzert unter dem Motto „machet die Tore weit“ ein. Die passende Umgebung bot die Kirche St. Jakobus in Wollmetshofen, in die zu Beginn die Sängerinnen und Sänger mit Kerzen in der Hand und dem Kanon „Mache dich auf und werde Licht“ einzogen. Die Weihnachtsgeschichte stand während des rund einstündigen Konzerts im Mittelpunkt und der Chor sang über die Freude von Jesu Geburt, über Engel und Hirten, den Stall von Bethlehem sowie das Weihnachtswunder.

In ihrem Repertoire hatten die Sängerinnen und Sänger auch die weihnachtlichen Lieder „Machet die Tore weit“, „Maria durch ein Dornwald ging“, „Stern über Bethlehem“ und begeisterten damit die Zuhörer. Abwechselnd zum Chorgesang spielte und sang die Musikgruppe „Vielsaitig“ weihnachtliche Melodien. Mit Hackbrett, Zither, Gitarre, Klarinette und Querflöte zauberten die Musikerinnen eine besondere Atmosphäre in die stimmungsvoll beleuchtete Kirche.

Der Chorleiter spielt in Wollmetshofen auch Gitarre

Geleitet wurde der Chor von Martin Kögel, der souverän und informativ die Moderation zu jedem Stück übernahm und selbst Gitarre spielte.

Als eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit bezeichnete abschließend die Vorsitzende des Gesangsvereins Liederhain, Renate Meier, das Adventskonzert und hoffte, dass es Chor und Musikgruppe gelungen ist, die Gäste ein wenig dem Alltag zu entreißen. Nach dem Segen durch Pfarrer Schrom sangen alle Besucher gemeinsam das Lied „Seht, die gute Zeit ist nah“ und bedankten sich mit langem Applaus für das Konzert.