Zoll durchsucht Wohnhaus in Kleinaitingen

In Kleinaitingen hat der Zoll am Mittwochvormittag ein Gebäude in der Ulrichstraße durchsucht. Wie Johanna Kruger, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, bestätigt, gäbe es in dem Haus Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen auch die Polizei beteiligt ist. Mehrere zivile Fahrzeuge waren am Mittwoch vor Ort und Einsatzkräfte gingen im Wohnhaus aus und ein. Über den Grund der Durchsuchung wollte ein Zollsprecher zunächst nichts sagen. (kop)

Kleinaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulrichstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis