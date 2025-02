Pfarrer Hubert Ratzinger und der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit der Pfarreiengemeinschaft Großaitingen starteten im vergangenen Sommer eine Umfrage mit der brisanten Fragestellung: „Gibt es noch Hoffnung für Kirchen und Pfarreien?“. Dieses Thema beschäftigt viele Gläubige angesichts zunehmender Kirchenaustritte und immer weniger werdenden Gottesdienstbesuchern. Die Gemeinschaft umfasst die Pfarreien Großaitingen, Wehringen, Kleinaitingen, Oberottmarshausen und Reinhartshofen und das sind rund 7.000 Menschen. Davon haben 93 den Fragebogen ausgefüllt und zurückgesandt. Nicht ganz so viele kamen auch zur Vorstellung der Umfrageergebnisse in den Oberottmarshauser Pfarrsaal. Beim Austausch über Perspektiven für lebendige Gemeinden zeigte sich das große Engagement dieser in ganz verschiedenen Funktionen in den jeweiligen Gemeinden bereits aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotz Zusammenlegung finden in allen fünf Gemeinden noch regelmäßig Gottesdienste und Angebote für Krabbelgruppen, Jugend, Senioren und Chöre statt. „Doch uns fehlen Frauen und Männer zwischen 45 und 55 Jahren“, lautete eine Aussage der Umfrage. Als mögliche Ursachen für Kirchenaustritte oder stillen Rückzug wurden die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle und deren Aufarbeitung, sowie einseitige Haltungen der Kirche zu Abtreibung, Sexualität und „queeren“ Menschen genannt. Pfarrer Ratzinger ergänzte, dass oft auch finanzielle Notlagen zum Austritt führen, um die Kirchensteuer zu sparen.

„Damit es 2040 eine lebendige katholische Kirche gibt, müsste sie sich grundlegend ändern und offener, lebendiger, glaubwürdiger, toleranter, zeitgemäßer, flexibler, unabhängiger, reformierter, nahbarer, präsenter, jünger, fröhlicher und freier werden“. Das stand auf 37 der eingesandten Fragebögen. 15 Einsender wünschten sich, dass Frauen mehr in den kirchlichen Dienst gestellt werden und auch Priesterinnen werden sollten. Dazu passte die Meinung von 13 Einsendern, dass das zwingende Zölibat abgeschafft und Priestern auch die Ehe erlaubt werden sollte. Neben der ehrlichen Aufarbeitung von Missbrauchsfällen wurde auch mehr Verständnis für andere Sichtweisen wie gleichgeschlechtliche Ehen und die Auseinandersetzung mit anderen Religionen, das Voranbringen der Ökumene und eine zeitgemäße Glaubensvermittlung für Menschen jeden Alters gewünscht.

Der Glaube muss im Mittelpunkt stehen

Allen Teilnehmern der Diskussion war aber klar, dass alle äußeren Formen nichts nützen, wenn nicht der Glaube an Jesus Christus im Mittelpunkt steht. „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“, zitierte eine Teilnehmerin ein beliebtes Lied aus der Jugendbewegung. Doch wie kann man die Begeisterung der Kinder nach der Kommunion und Firmung bewahren und sie in den Pfarreien halten? „Da kommt es sehr auf die Eltern und auf die Freunde an. Wenn sich eine gute Jugendgruppe findet, kommen auch andere dazu“, sagte dazu Pfarrer Ratzinger. Dass man auch als Erwachsener noch zum Glauben kommen kann, bezeugte ein 45-jähriger Oberottmarshauser. Er ist in seiner Kindheit in einer Mormonengemeinde aufgewachsen, war dann 30 Jahre vom Glauben weg und lässt sich nun in der katholischen Kirche taufen.

Mehr Gottesdienste im Freien

Zur Belebung der Gottesdienste schlug ein Teilnehmer vor, die Kirchenbänke zu entfernen. Statt sich den Rücken zuzuwenden, sollte sich die Gemeinde in einem Kreis um den Altar mit dem Pfarrer in der Mitte versammeln. Als positives Beispiel wurde dabei der erste deutsch-afrikanische Gottesdienst in Wehringen mit Pfarrer Hermann Renz im August 2024 genannt. Der anwesende Pfarrer Renz ermunterte dazu, in der warmen Jahreszeit öfters solche Gottesdienste im Freien zu feiern. „Das kenne ich aus meiner Zeit in Afrika, wo sich die Gemeinde mit ihren Erlebnissen und Glaubenserfahrungen in den Gottesdienst einbringt. Aber das ist eine ganz andere Welt“, sagte der lange Zeit in Kenia wirkende Missionar. Weitere Anregungen waren, Glaubensvorbilder zu Vorträgen einzuladen oder eine Ausstellung zur Heiligsprechung von Carlos Acutis, dem Internet-Influencer Gottes, zu organisieren. Ein Teilnehmer bot an, Meditationsabende zu leiten. Diakon Armin Pfänder wies auf die Männerwallfahrten hin, die auch sehr meditativ seien und sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Andere wollten lieber mehr Bibelgespräche oder Exerzitien im Alltag haben. Pfarrer Hubert Ratzinger sagte: „Wir sollen uns als Teil der Gemeinschaft der weltweiten Kirche Jesu begreifen“ und ein anderer Herr brachte es mit der Aussage auf den Punkt: „Es geht um die Freundschaft mit Jesus und um nichts anderes“.