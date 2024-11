Königsbrunner Filmer zeigen Werke auf großer Leinwand

Zum zweiten Mal zeigen Amateurfilmer aus Königsbrunn ihr Filme bei einem Filmfestival. Erstmals findet heuer das Festival im Cineplex statt. „Es ist schon ein Erlebnis seine Filme auf der großen Leinwand zu sehen“, sagt der Erste Vorsitzende des Filmclubs Königsbrunn Heinz Förder. Sein Dokumentarfilm über den Lech wird beim Festival gezeigt.

Am Mittwoch, 13. November, geht es um 18 Uhr los im Cineplex in Königsbrunn. Acht Filme werden zwei Stunden lang gezeigt. Mit dabei sind etwa ein Naturfilm über den Biber und seinen Lebensraum, ein Dokumentarfilm über den Wandel des Lechs von einem Wildfluss zum Energielieferanten und ein Reisefilm über Bad Staffelstein. Auch ein Spielfilm ist darunter, der die Art heute zu kommunizieren abhandelt und auf Blind-Dates eingeht. Jede Aufnahme habe laut Förder unterschiedliche Anforderungen. „Der Naturfilmer ist oft allein und versucht seine Tiere einzufangen“, sagt der 81-Jährige. Der Autor des Spielfilms dagegen brauche viele Menschen für seinen Film und meist mehrere Kameras. Der Filmclub habe auch schon einmal Konzertaufnahmen der Musikschule in Königsbrunn gemacht und dafür sieben Kameras verwendet. In der Musikschule fand das Festival im vergangenen Jahr statt.

Der Filmclub Königsbrunn will seine Filme nicht in der Schublade lassen

Der Filmclub hat 15 Mitglieder zwischen 40 und mehr als 80 Jahren. Sie kommen nicht nur aus Königsbrunn, sondern auch aus dem Allgäu, Landsberg oder Friedberg. Einmal im Monat treffen sie sich zum Filmabend im Hotel Krone und wer will zeigt einen seiner Filme. Die Werke werden in der Gruppe besprochen. Auch neue Schnitt- oder Audioprogramme werden vorgestellt.

Die Mitglieder des Filmclubs fiebern dem Festival entgegen. „Filme werden ja gemacht, dass man sie zeigen kann“, sagt Förder. Sie sollten nicht in der Schublade liegen gelassen werden. Im Filmclub kann man lernen, wie aus Aufnahmen Filme werden. „Heute hat jeder ein Handy, jeder filmt“, sagt Förder. Doch selten entstehe daraus dann etwas. Das Material sei aber da, viel schöner sei es doch auch aus den Handyaufnahmen einen Film zu schneiden. „Diese zehn Minuten schaut man immer wieder an“, sagt Förder.

Das Filmfestival des Filmclubs Königsbrunn Die Filme werden am Mittwoch, 13. November, um 18 Uhr im Cineplex in Königsbrunn gezeigt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.