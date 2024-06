Deutschland - Ukraine: Polizei warnt vor "Gefahrensituation"

Wegen eines verdächtigen Gegenstands müssen Fans und Mannschaft nach Abpfiff des Spiels gegen die Ukraine im Stadion bleiben. Am Ende gibt die Polizei Entwarnung.

Etwa eine Stunde nach Ende des Länderspiels zwischen Deutschland und der Ukraine ertönte im Nürnberger Stadion eine Durchsage der Polizei: "An alle Personen im Stadion: Wir haben Kenntnis von einer konkreten Gefahrensituation im Außenbereich des Stadions erhalten, die wir als Polizei sehr ernst nehmen. Wir möchten, dass heute Abend alle gesund nach Hause kommen." Deswegen solle vorerst keiner das Stadion verlassen, zur eigenen Sicherheit.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die deutsche Nationalmannschaft samt des Trainerstabs noch im Max-Morlock-Stadion. Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzte die Zeit, um wartenden Fans Autogramme zu geben, Spieler we Manuel Neuer und Waldemar Anton stellten sich in der Mixed Zone den Fragen der Journalisten. Bundeskanzler Olaf Scholz, der die deutsche Nationalmannschaft vor dem Anpfiff des torlosen Testspiels gegen die Ukraine noch in der Kabine besucht hatte, hatte zu diesem Zeitpunkt schon das Stadion verlassen.

Offenbar war ein herrenlose Koffer der Grund für die Aufregung

Um Mitternacht, etwa 15 Minuten nach der ersten Durchsage, gab die Polizei Entwarnung: "Unsere Einsatzkräfte konnten die Situation aufklären." Wie die Polizei der dpa mitteilte, hatten Einsatzkräfte kurz nach 23 Uhr einen herrenlosen Koffer im Außenbereich des Stadions festgestellt. Dieser sei als "sprengstoffverdächtiger Gegenstand" eingestuft worden, das entsprechende Gebiet wurde weiuträumig abgesperrt. Es habe aber zu keiner Zeit eine tatsächliche Bedrohung bestanden, ergaben die Ermittlungen.

