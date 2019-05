vor 17 Min.

Mehrheit der Deutschen hält soziale Leistungen nicht für "Sozialklimbim"

Exklusiv "Wir leisten uns zu viel Sozialklimbim" hatte CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer kürzlich erklärt. Diese Meinung empört viele, zeigt unsere Umfrage.

Seit der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer in unserem Interview gesagt hat, Deutschland leiste sich zu viel „Sozialklimbim“, streitet die Republik über diesen Begriff. „So etwas kann nur sagen, wer ganz weit oben im Elfenbeinturm sitzt und den Bezug zur Lebensrealität vieler Menschen vollkommen verloren hat“, empörte sich etwa Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Der Begriff "Sozialklimbim" erhielt kurzerhand einen eigenen Hashtag in den sozialen Netzwerken, es hagelte Kritik an der Aussage des 52-Jährigen. So warf zum Beispiel Bundesaußenminister Heiko Maas Pfeiffer mangelnde Solidarität vor.

Dort, wo ich herkomme, heißt Marmelade Sießschmier und #Sozialklimbim Solidarität. Jetzt frage ich mich schon, wo Herr Pfeiffer herkommt. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 17. Mai 2019

Mehrheit der Deutschen bewertet "Sozialklimbim"-Aussage als negativ

Wörtlich hatte Pfeiffer gesagt: "Wir schütten die Leute mit Geld zu und sie werden trotzdem nicht zufriedener. Wir leisten uns zu viel Sozialklimbim in einem Rundum-Versorgungsstaat."

Diese Aussage empört viele. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion bewerteten fast 55 Prozent Pfeiffers „Sozialklimbim“-These negativ.

Nur gut ein Drittel der insgesamt 5006 Befragten stimmt dem CDU-Politiker zu.

SPD-, Grünen- und Linke-Wähler halten Sozialleistungen nicht für "Sozialklimbim"

Dabei zeigt sich eine scharfe Trennung entlang der Parteipräferenzen. Gerade Anhänger von SPD, Grünen und Linkspartei ärgern sich immens über Pfeiffers Aussage. Mehr als 80 Prozent der Wähler dieser Parteien halten die Leistungen des Sozialstaats nicht für "Sozialklimbim".

Anhänger der Union, aber vor allem von FDP und AfD bewerten Pfeiffers Kritik an den sozialen Leistungen hingegen mehrheitlich als positiv.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden die Antworten von 5006 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent. Der Befragungszeitraum war vom 17. bis 19. Mai 2019.

