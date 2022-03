Mehrheit sieht Merz nach Wahlschlappe im Saarland als CDU-Chef geschwächt

Das hätte sich Friedrich Merz wohl anders gewünscht: Doch bei der Wahl im Saarland setzte es für die CDU eine herbe Schlappe – die in den Augen vieler auch auf Merz abfärbt.

Die erste Wahl in seiner Zeit als Parteichef ging für Friedrich Merz gründlich schief – und bleibt in den Augen vieler Bürgerinnen und Bürger auch an dem CDU-Vorsitzenden hängen: In einer repräsentativen Civey-Umfrage für unsere Redaktion erklären 54 Prozent, das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland schwäche den erst vor rund zwei Monaten ins Amt gekommenen Merz. Mehr als jede und jeder dritte Befragte sieht den Konservativen sogar als "eindeutig geschwächt". Lediglich neun Prozent glauben, das Ergebnis stärke Merz als Parteichef. Keine entsprechenden Auswirkungen hat die Saarland-Wahl nach Ansicht jeder und jedes Dritten. Vier Prozent der Befragten sind unentschieden.

Bei der Abstimmung am Sonntag hatte die SPD die absolute Mehrheit gewonnen. Sie löst nun die CDU ab, die seit 1999 stets die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten gestellt hatte. Die CDU verlor bei der Wahl mehr als zwölf Prozentpunkte und landete erstmals seit langem wieder unter 30 Prozent.

Geschwächt sehen Friedrich Merz durch dieses Ergebnis vor allem Anhängerinnen und Anhänger von Wahlsiegerin SPD und den Grünen. Mindestens drei von vier Befragten vertreten laut Umfrage diese Ansicht. Anderer Meinung sind Wählerinnen und Wähler der Union. Für 55 Prozent von ihnen hat die Wahl keine Folgen für Merz. 25 Prozent glauben wiederum an eine Schwächung des CDU-Chefs, 17 Prozent sehen den Vorsitzenden der Christdemokraten gestärkt.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Sehen Sie den CDU-Chef Friedrich Merz durch das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland eher gestärkt oder geschwächt?" wurden im Zeitraum vom 27.03. bis 28.03.2022 die Antworten von 5003 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.