Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Nachricht machte am Mittwochabend weltweit die Runde: Jewgeni Prigoschin sei bei einem Flugzeugabsturz nahe Moskau ums Leben gekommen. Ausgerechnet also der "Wagner"-Chef, der mit seiner Söldnergruppe zuerst an der Seite der regulären russischen Truppen in der Ukraine kämpfte – und vor zwei Monaten den Aufstand gegen Putin wagte. Prigoschin galt als skrupelloser Verbrecher und Gewaltverherrlicher. Nun hat er selbst "Gewalt geerntet", schreibt unsere Russland-Korrespondentin Inna Hartwich. Die Umstände des Absturzes sind noch völlig unklar. Putin bestätigte am Donnerstag zwar indirekt den Tod Prigoschins und nannte ihn dabei einen "talentierten Menschen" mit einem schwierigen Schicksal, der einen wichtigen Beitrag in der Ukraine geleistet habe. Doch der Tod wird als öffentliche Hinrichtung, als Vergeltung des russischen Präsidenten wahrgenommen. Welche Rolle Prigoschin im russischen Angriffskrieg einnahm, wie Putin ihn bereits vor seinem Tod diskreditierte und was nun aus der Wagner-Gruppe werden könnte, das lesen Sie hier.

Der Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, fühlt sich nach dem Absturz in seinem Bild Putins bestätigt. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte der Außenpolitik-Experte: "Wenn sich der Tod von Wagner-Chef Prigoschin bestätigen sollte, wäre das wenig überraschend." Es zeige aber auch, "dass Putin Angst hat".

Der Tag: Im Westen der von Russland seit 2014 annektierten Halbinsel Krim ist es zu Gefechten zwischen russischen Kräften und einer ukrainischen Kommandoeinheit gekommen. "Einheiten des (ukrainischen Militärgeheimdienstes) HUR haben im Rahmen einer Spezialoperation eine Landung durchgeführt, alle Aufgaben wurden erfüllt", bestätigte der HUR-Sprecher Andrij Jussow den Einsatz in ukrainischen Medien. Russische Medien berichteten, der Angriff sei abgewehrt und die Angreifer seien getötet worden. Zu den Gefechten kam es demnach am Kap Tarchankut im äußersten Westen der Halbinsel.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Es ist eine historische Erweiterung: Das Brics-Bündnis, bisher bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, wächst um sechs Staaten. Darauf haben sich die Länder am letzten Tag ihres Gipfeltreffens in Johannesburg geeinigt. Peking hatte besonders auf diesen Schritt gedrängt und baut damit seine übermächtige Position innerhalb des Bündnisses weiter aus. Welcher Plan hinter der Erweiterung steckt und was das für den Westen bedeutet, darüber berichtet Christian Putsch.

Bilder des Tages:

Auf diesem Videobild steigen Rauch und Flammen aus einem abgestürzten Privatjet in der Nähe des Dorfes Kuschenkino in der Region Twer auf. Foto: Uncredited, dpa/AP

In diesem abgestürzten Privatjet soll Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gesessen haben und darin umgekommen sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach dem Tod Prigoschins wird spekuliert, was passiert sein könnte. Die Reaktionen nach der Todesnachricht.

Reaktionen auf mutmaßlichen Tod Prigoschins: "Davon war auszugehen"

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.