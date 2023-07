Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Papst hat an Putin appelliert, wieder dem Getreideabkommen mit der Ukraine und der Türkei beizutreten. Russland kündigte das Abkommen im Juli auf. Das Getreide fehlt vor allem in mehreren afrikanischen Staaten. Nach dem Angelus-Gebet am Sonntag bezeichnete Franziskus die Zerstörung von Getreide durch den russischen Angriffskrieg als „schwere Beleidigung Gottes“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterstützte den Appell des Papstes.

Der Tag: Am Sonntag hat Selenskyj Soldaten an der Front bei Bachmut besucht. Von dem Besuch schrieb Selenskyj auf Telegram. Bachmut liegt im Osten der Ukraine und ist seit Mai von russischen Streitkräften nach heftigen Kämpfen besetzt.

Wladimir Putin hat am Sonntag St. Petersburg besucht. Bei einer Marineparade in der Ostsee-Metropole weihte der russische Präsident 33 neue Kriegsschiffe ein. Vor Journalisten sprach Putin der Ukraine außerdem jegliche militärischen Fortschritte ab. Zuvor hatte Kiew erfolgreiche Angriffe in der Nähe von Bachmut und der Krim gemeldet.

Die Lage: Russische Behörden haben am Sonntag gemeldet, insgesamt 25 ukrainische Drohnen über der Krim zerstört zu haben. Es gebe keine Verletzten. Die Halbinsel im Schwarzen Meer ist seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 immer wieder Ziel von Drohnenangriffen. Die Ukraine erklärte die Rückeroberung der 2014 illegal annektierten Krim zum Kriegsziel. Trotzdem verbringen viele Russinnen und Russen ihren Sommerurlaub auf der Halbinsel.

Ein Raketenangriff auf die ukrainischen Städte Saporischschja und Sumy tötete insgesamt vier Menschen. 20 Ukrainerinnen und Ukrainer wurden verletzt. Nach dem Einschlag am Samstag war die Zahl der Opfer noch nicht bekannt gewesen. Die aktualisierten Angaben stammen von den Stadträten Saporischschjas und Sumys.

Ermittler schauen aus einen beschädigten Wolkenkratzer im Moskauer Geschäftsviertel "Moscow City". Foto: dpa/AP

Nach einem Drohnenangriff auf Moskau wurden mehrere Gebäude in der russischen Hauptstadt beschädigt und ein Wachmann verletzt. Getroffen wurden Gebäude eines Stadtviertels, in dem auch mehrere russische Ministerien ihren Sitz haben. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass meldete das Verteidigungsministerium des Landes, insgesamt drei Drohnen zerstört zu haben.

Die ukrainische Säbelfechterin Olha Charlan hat bei der Fecht-WM in Mailand mit der ukrainischen Mannschaft den vierten Platz erreicht. Zuvor hatte sich Charlan geweigert, der russischen Kontrahentin Anna Smirnowa die Hand zu geben und war disqualifiziert worden. Der Fecht-Weltverband FIE hob die Handschlagregel in der Folge auf.

Fechterin Charlan verpasst mit Ukraine WM-Medaille knapp

