Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die von Russland angekündigte Feuerpause über das orthodoxe Weihnachtsfest hält auch am zweiten Tag nicht. Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes gehen die Kämpfe in gewohnter Intensität weiter.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte eine 36-stündige Feuerpause angekündigt, die von Beobachtern als zynische Propaganda-Geste gewertet worden ist.

Russland selbst beteuert, man halte sich an die selbst angeordnete Waffenruhe. Man erwidere lediglich ukrainische Angriffe.

Der Tag: Die Präsidentin des Europa-Parlaments, Roberta Metsola, hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine begrüßt. "Es ist wichtig, dass wir das ukrainische Volk weiter unterstützen - politisch, humanitär, finanziell und militärisch", sagte sie bei der Klausurtagung der CSU im Schloss Seeon.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Opposition in Belarus sorgt sich um eine mögliche bevorstehende Mobilisierung. Machthaber Lukaschenko sieht sich schon lange russischem Druck ausgesetzt, dem Krieg in der Ukraine beizutreten. Mit Blick auf die innenpolitisch angespannte Lage hält sich Lukaschenko jedoch noch zurück. Nun meldet sich ein Oppositionspolitiker zu Wort, nach dem die Pläne für eine Mobilisierung bereits weit fortgeschritten sind.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zehn Jahre sind kein Wimpernschlag: Kulturell, medial und gesellschaftspolitisch hat sich viel getan. Ein Panorama.

Wie anders 2023 im Vergleich zu 2013 ist

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.