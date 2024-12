16.585 Dollar für Strafzettel? Star-Trek-Kennzeichen bringt 75-Jährige zum Verzweifeln

Beda Koorey hat ihr Star-Trek-Nummernschild im Jahr 2020 abgegeben. Aber sie ahnte nicht, dass es sie noch jahrelang verfolgen, Hunderte von falschen Anschuldigungen wegen Verkehrsverstößen auslösen und sie in einen scheinbar endlosen bürokratischen Albtraum mit Beamten der KfzZulassungsstelle stürzen würde. Koorey, 75, wusste, dass das Nummernschild eine Star-Trek-Referenz war, die ihr Ehemann, ein Trekkie, Jahrzehnte zuvor erhalten hatte. Aber jahrelang war ihr nicht bewusst, dass Online-Händler gefälschte New Yorker Nummernschilder mit dem Kennzeichen NCC 1701 verkauften – den Rufzeichen des Raumschiffs USS Enterprise in der „Star Trek“-Serie.