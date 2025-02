Trump friert Mittel für Landwirtschaft ein: US-Bauern rechnen mit Millionenverlusten

An seinem ersten Tag im Amt ordnete Präsident Donald Trump an, dass das Landwirtschaftsministerium die Mittel für mehrere Programme einfrieren solle, die im Rahmen des von Präsident Joe Biden unterzeichneten Gesetzes zur Förderung sauberer Energie und des Gesundheitswesens, dem „Inflation Reduction Act“ von 2022, vorgesehen sind. Durch das Einfrieren wurden einige Mittel für das „Environmental Quality Incentives Program“ des Ministeriums eingefroren, das Landwirten bei der Bewältigung von Problemen im Zusammenhang mit natürlichen Ressourcen hilft, genauso wie für das „Rural Energy for America Program“, das Landwirten finanzielle Unterstützung zur Verbesserung ihrer Infrastruktur bietet.