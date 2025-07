„America Is Hot Again”: Wie Trump-Fans den kulturellen Wandel heraufbeschwören

„We are the zeitgeist now“, sagte Caroline Downey, 27 – zu Deutsch: „Wir sind jetzt der Zeitgeist.“ Sie stand auf einem Stuhl, in silbernen High Heels, das Mikrofon in der Hand, und die tropfenförmigen Perlen ihres rosa Minikleides reflektierten das Licht. Fast 200 Gleichaltrige in ihren Zwanzigern starrten sie an und nickten zustimmend. Es war ein Donnerstagabend im Butterworth‘s, einem Bistro in der Nähe des US-Kapitols, das in Trumps zweiter Amtszeit zu einer Art Clubhaus der MAGA-Fans („Make America Great Again“, Donald Trumps Wahlspruch, Anmerkung der Redaktion) geworden ist. Die Bar im zweiten Stock war mit femininen Dekorationen geschmückt – Mini-Discokugeln auf der Bar, rosafarbene Luftballons auf dem Boden, pinkfarbene „Make America Hot Again“-Kappen auf den Tischen. Über Fans der MAGA-Bewegung, die Trump anhimmeln, Mainstream-Medien misstrauen – und klare Vorstellungen von Fashion und Weiblichkeit haben.