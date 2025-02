Frösche, DOGE und Gamersprache: Wie Milliardär Elon Musk mit Memes Politik macht

Frösche, Eichhörnchen und Elon Musk, der ein Waschbecken ins Oval Office schleppt: Nach wenigen Wochen im Amt kursieren im Internet zahlreiche Memes, also Bilder mit meist sarkastischer Natur. Der reichste Mensch der Welt bringt ein extrem Online-lastiges Vokabular in die Bundesregierung ein, während sein „DOGE Service“ die Ausgaben und die Mitarbeiterzahl der Behörden dezimiert. Viele der Bilder und Referenzen, die Musk auf der Social-Media-Plattform X teilt, wirken für Außenstehende unsinnig. Einige stammen aus obskuren Ecken der rechten Online-Kultur. Unabhängig davon, ob Sie Musks Eingriffe in die Bundespolitik unterstützen oder nicht – es könnte für das Verständnis der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump hilfreich sein, seine Memes zu kennen. Von Doge, „Fork on the road“ bis zu Wir bringen es Ihnen bei.

„DOGE“ und „Doge“: Musk verweist mit dem Wortspiel wohl auf eine Kryptowährung

Das Akronym im Namen von Musks US-amerikanischem DOGE-Dienst, der die Bundesausgaben drastisch senkt, steht für „Department of Government Efficiency“ (Ministerium für Regierungseffizienz). Es ist auch eine Anspielung auf „Doge“, eine Online-Variante von „Dog“, die ursprünglich mit Bildmemes eines knuddeligen Shiba Inu namens Kabosu in Verbindung gebracht wurde. Der Begriff und das Bild sind heute vor allem für Dogecoin bekannt, eine Kryptowährung mit einem Shiba als Maskottchen.

Musk scheint nicht offiziell damit zu tun zu haben, obwohl er sie im Laufe der Jahre oft erwähnt hat. Im Jahr 2021 bezeichnete er sich selbst als Dogefather und im Jahr 2022 begann Tesla, die Währung als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36 Milliarden US-Dollar in dieser Woche ist Dogecoin das ursprüngliche und wertvollste Meme-Coin, ein Begriff für digitale Token, die hauptsächlich gehandelt werden, um aus Witzen oder Online-Begeisterung Kapital zu schlagen.

Kurz nach seinem Wahlsieg kündigte Trump an, dass Musk und sein Mitunternehmer Vivek Ramaswamy das Department of Government Efficiency „DOGE“ leiten würden, eine neue Kommission, die Staatsausgaben senken soll. Ramaswamy hat sich inzwischen zurückgezogen, um für das Amt des Gouverneurs von Ohio zu kandidieren, wodurch Musk mehr Macht über die Sparmaßnahmen erhält. Musks Projekt hat ein eigenes Meme-Coin inspiriert, die eine Marktkapitalisierung von etwa 39 Millionen US-Dollar hat und laut DogeGov.com die Mission hat, „das Bewusstsein für Staatsausgaben und Überregulierung zu schärfen“. Musk und eine DOGE-Sprecherin reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

„A fork in the road“ stand in der Mail an US-amerikanische Bundesangestellte

Vergangenen Monat erhielten mehr als zwei Millionen Bundesangestellte ungewöhnliche Kündigungsangebote per E-Mail mit der Betreffzeile: „A fork in the road“ (dt. „Eine Weggabelung“). Der Satz wiederholte die Betreffzeile einer E-Mail, in der damals Mitarbeitern von Twitter Abfindungen angeboten wurden, nachdem Musk das soziale Netzwerk im Jahr 2022 übernommen hatte. Wenn man sich dafür entscheidet zu bleiben, so die Botschaft, müsse man sich zu einer intensiven und „extrem harten“ Arbeitskultur verpflichten.

Etwa zur gleichen Zeit installierte der Tech-CEO eine neun Meter hohe und 2000 Kilogramm schwere Stahlskulptur einer Weggabelung vor der Autopilot-Abteilung von Tesla in Palo Alto, Kalifornien. Sie wurde vom Burning-Man-Künstler Hunter Leggitt entworfen, dessen Website das Werk als „klassische Metapher für einen entscheidenden Moment im Leben, in dem eine Wahl zwischen vorgegebenen Optionen getroffen werden muss“ beschreibt. Musk verwendete den Ausdruck auch in einer Rede zum Tag der Amtseinführung. „Dies war kein gewöhnlicher Sieg“, sagte er. „Dies war eine Weggabelung in der menschlichen Zivilisation.“

In einem technologieorientierten Zweig der General Services Administration protestierten Bundesangestellte gegen die Übernahmeangebote von DOGE, indem sie Musks Satz mit einer eigenen Besteck-Referenz aufgriffen: Sie teilten Löffel-Emojis in einem Online-Chat, wie die New York Times berichtet, oder fügten ein Löffel-Symbol neben ihrem Namen in Slack hinzu. Aufgrund rechtlicher Herausforderungen bei den Übernahmeverträgen hat ein Bundesrichter am Donnerstag die Frist für die Annahme durch die Beschäftigten ausgesetzt – was, naja, eine Weggabelung für Musks Plan darstellt.

Warum Tesla-Chef Elon Musk Waschbecken herumträgt

Dieses plumpe Wortspiel scheint seinen Ursprung in Musks Übernahme von Twitter zu haben. Wenige Tage vor Abschluss des Verkaufs im Oktober 2022 postete der Milliardär ein Video, in dem er mit einem Waschbecken (engl. sink) in der Hand das Twitter-Büro in der Innenstadt von San Francisco betritt und kichernd sagt: „You just can’t help but let that sink in.“ Die offensichtliche Botschaft: Musk hat jetzt das Sagen. Der Stunt war auch ein Vorgeschmack auf die aggressive Kostensenkung, die folgte. Am Wahlabend teilte Musk auf X ein modifiziertes Bild von sich selbst, wie er ein Waschbecken ins Oval Office trägt.

Das Eichhörnchen Peanut spielte eine besondere Rolle im US-Wahlkampf

In den Tagen vor der Wahl machte Musk mithilfe eines Nagers mit flauschigem Schwanz seinen letzten Vorstoß für Trump. Aber als er in einem Beitrag auf X ein Bild eines lächelnden Mannes mit einem Tier auf der Schulter teilte und damit versprach, dass Trump „die Eichhörnchen retten wird“, sprach der Tech-Titan nicht (nur) über Wildtiere. Musk bezog sich auf den Aufruhr um Peanut, ein auf Instagram berühmtes Haustier, das letztes Jahr vom New York State Department of Environmental Conservation beschlagnahmt und eingeschläfert wurde (und übrigens auch ein Meme-Coin inspiriert hat). Musk erwähnt Eichhörnchen nun oft im Rahmen von Kritik an dem, was der Milliardär und seine Mitarbeiter als staatliche Übergriffe betrachten. Wenn DOGE das Innenministerium ins Visier nimmt, ist mit weiteren Peanut-Memes zu rechnen.

Launenhaft oder zurückhaltend: die zwei Elons

Musk ist für seine Launenhaftigkeit bekannt. Er ist ein technischer Leiter, von dem Mitarbeiter sagen, dass er Mitarbeiter aus scheinbar irrationalen Gründen gegen sich aufbringt. Eine Online-Persönlichkeit, die auf der Bühne leise und zurückhaltend sein kann. Kurz vor Beginn der zweiten Präsidentschaft von Trump traten Musks zwei Seiten in seinen X-Posts deutlich zutage.

Als rechtsextreme Aktivisten online mit Musk und anderen Trump-Anhängern über die Vorzüge von Visa für qualifizierte Einwanderer stritten, mischte sich der Tesla-CEO mit einem vulgären Beitrag in die Debatte ein, in dem er „Krieg“ ankündigte. Kurz darauf forderte er die X-Nutzer außerdem auf, „bitte etwas mehr positive, schöne oder informative Inhalte auf dieser Plattform zu posten“. Rivalen wie Mark Cuban konterten: „Du zuerst.“



Unabhängige Faktenprüfer und die Washington Post haben festgestellt, dass X keine sinnvolle Kontrolle über die Verbreitung von Fehlinformationen auf der Plattform bietet. Und eine im vergangenen Monat von der Montclair State University durchgeführte Studie ergab, dass sich die Anzahl der Beiträge, die das „R-Wort“ enthalten, verdreifacht hat, als Musk Anfang Januar einem finnischen Doktoranden eine derartige Beleidigung entgegenschleuderte.

PvP, Kek - auch Gamersprache ist bei Tesla-Chef Elon Musk hoch im Kurs

Trumps Technikfreak prahlte damit, dass er zu den weltweit bestplatzierten Spielern des Fantasy-Rollenspiels „Diablo IV“ gehört. Aber er gab auch zu, dass er in einem anderen seiner Lieblingsspiele, „Path of Exile 2“, geschummelt hatte. Musks X-Feed ist übersät mit Videospielterminologie, etwa wenn er X als „das PvP“ (Player-versus-Player) der sozialen Medien bezeichnet und es mit einem Videospiel vergleicht, bei dem Menschen direkt gegeneinander antreten, anstatt gegen das Spiel selbst zu kämpfen. Musk streamt manchmal seine Spielsitzungen, was in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er unter dem Namen „Kekius Maximus“ gespielt hat, dem Namen einer Kryptowährung, die auf einem Online-Meme basiert. Zeitweise verwendete er den Namen auch auf X.

„Kek“ entwickelte sich laut Dictionary.com unter Spielern zu einer alternativen Form von ‚LOL‘ oder ‚haha‘. Später wurde es jedoch zu einem Symbol der politischen Bewegung der Alt-Right und wurde laut dem Southern Poverty Law Center mit Darstellungen des altägyptischen Gottes Kek in Verbindung gebracht.

Beliebt bei US-Memes: Rassistische Versionen von Pepe, dem Frosch

Der Cartoon-Frosch mit dem Blubbergesicht ist kein Cousin von Kermit. Als Pepe 2005 erstmals in einem Cartoon von „Boy‘s Club“ auftauchte, hatte der humanoide Frosch, der gerne bekifft war und Videospiele spielte, laut der Anti-Defamation League keine rassistischen oder antisemitischen Konnotationen. Etwa ein Jahrzehnt später rekrutierte die Alt-Right-Bewegung Pepe für rassistische Memes und Bilder. Musk teilt Versionen von Pepes – als römischer Kaiser, als Gott Kek, in Kleidung der 1980er Jahre, als Stellvertreter für „normale Menschen“, die einem Cartoon eines schreienden „Linken“ gegenübergestellt werden. „Obwohl Pepe-Memes viele Verteidiger haben, scheint die Verwendung rassistischer und bigotter Versionen von Pepe-Memes zuzunehmen, nicht abzunehmen“, heißt es auf der Website der ADL.

Musk hält sich auf Social Media meist kurz – oder verwendet nur Emojis

Musk hat 216 Millionen Follower auf der X-Plattform, und eine Datenbank der Washington Post zeigt, dass seine Beiträge Milliarden von Aufrufen erhalten. Seine Posts sind prägnant: Über ein Drittel von Musks Tweets seit Anfang 2024 besteht aus einem Wort – wie „yes“, „yeah“ oder „true“ – oder einem einzelnen Emoji. Etwa zwölf Prozent von Musks Tweets enthalten nur Emojis.

„Hanging with Chad“ soll Unterschiede zwischen Liberalen und Konservativen zeigen

Musk postet oder verbreitet gerne Bilder, die eine Figur namens Soyjak, die im Allgemeinen einen liberalen Mann symbolisiert, mit einer eher stereotypisch männlichen Figur namens Chad kombinieren. Laut der Website Know Your Meme entstand das Zusammenspiel von Soyjak und Chad im Jahr 2020 auf Reddit, als Soyjak wegen eines Anime-Spoilers in Tränen ausbrach. Musk verwendet diese beiden Charaktere im Allgemeinen, um die Unterschiede zwischen Liberalen und Konservativen hervorzuheben. Demonstranten von Washington, D.C. bis San Francisco haben Anti-Musk-Schilder hochgehalten, um gegen die jüngsten Aktionen des Tech-Titanen zu protestieren. Wenn Sie das nächste Mal bei einer Demonstration vor einer Regierungsbehörde ein Schild mit der Aufschrift „Elon Musk cheats at Diablo“ sehen, werden Sie den Bezug verstehen. Gern geschehen.

