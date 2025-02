Nicht geimpft: Kind aus Texas stirbt an Masern

Ein Kind ist in der texanischen Stadt Lubbock an Masern gestorben. Es ist der erste bestätigte Todesfall seit dem Beginn des schlimmsten Ausbruchs der Krankheit in Texas seit drei Jahrzehnten. Das teilten Gesundheitsbehörden des Bundesstaates am Mittwoch mit. Das nicht geimpfte Kind im schulpflichtigen Alter wurde laut dem Texas Department of State Health Services, dem texanischen Gesundheitsministerium, vergangene Woche ins Krankenhaus eingeliefert. Es ist der erste bekannte, durch Masern verursachte Todesfall in den USA seit 2015.