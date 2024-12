Wie republikanisch regierte Bundesstaaten unter Trump weiter nach rechts rücken

Die von Donald Trumps Wahlsieg ermutigten Anführer der roten Staaten warten nicht auf seinen Amtsantritt, um zu Hause weitaus konservativere Agenden voranzutreiben: Gesetzgeber in Idaho wollen Schulpersonal erlauben, ohne vorherige Genehmigung Schusswaffen zu tragen. Eltern sollen die Möglichkeit erhalten, Schulbezirke bei Streitigkeiten über Bibliotheken und Lehrpläne zu verklagen. Gesetzgeber in Oklahoma planen, Abtreibungen durch die Einschränkung von Notfällen weiter zu beschränken und die Anbringung der Zehn Gebote in öffentlichen Schulen vorzuschreiben. Ihre Kollegen in Arkansas wollen währenddessen die Einführung des Straftatbestands „Impfschaden“ anstreben. Der könnte Pharmaunternehmen oder deren leitende Angestellte potenziell strafrechtlich haftbar machen.