Medikamente horten, Kajak kaufen: Wie sich LGBTQ+-Amerikaner gegen Trump wappnen

Zoei Montgomery macht die zweite Präsidentschaft von Donald Trump so große Sorgen, dass sie Pläne schmiedet, nach Kanada zu fliehen, falls das Leben in den Vereinigten Staaten für sie als Transfrau unerträglich wird. Die Hausmeisterin einer Mittelschule befürchtet, dass der neue Präsident dem Beispiel republikanischer Gouverneure folgen wird: Diese haben den Zugang zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen eingeschränkt und es für Menschen illegal gemacht, ihren Geschlechtseintrag in offiziellen Dokumenten zu ändern.