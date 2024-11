Trump will „Massendeportationen“ von Migranten – Texas ist motiviert dabei

Während Donald Trumps Gegner die geplanten „Massendeportationen“ und das harte Vorgehen an der Grenze des designierten Präsidenten verurteilen, wetteifern die republikanischen Politiker in Texas darum, diesen Bundesstaat zur Startrampe zu machen. Gouverneur Greg Abbott und andere Spitzenbeamte haben sich in den vergangenen vier Jahren als die größten Widersacher der Biden-Regierung positioniert – und als Erben der von der letzten Trump-Regierung begonnenen Grenzsicherungskampagne. Obwohl sie keine verfassungsmäßige Befugnis zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze haben, haben sie staatliche Mittel eingesetzt, um die Politik und Gesetzgebung gegen Einwanderer auf lokaler Ebene drastisch zu verschärfen, während sie auf nationaler Ebene eine ähnliche Linie verfolgen.