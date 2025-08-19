„Mehr als nur Design-Spielereien“: Verwandelt Trump das Weiße Haus in seine Privatresidenz?

Fast seit Bestehen dieser Nation gibt es Meinungsverschiedenheiten darüber, wie großartig und stilvoll das Leben ihres Staatsoberhaupts sein sollte. Pierre Charles L‘Enfant, der in Frankreich geborene Architekt und Ingenieur, der 1791 den Plan für die Hauptstadt entwarf, stellte sich einen spektakulären Präsidentenpalast vor. George Washington lehnte diese Idee jedoch ab und entschied sich stattdessen für den bescheideneren, aber dennoch stattlichen Entwurf des Iren James Hoban im georgianischen Stil, der nur ein Viertel der Größe von L‘Enfants Vorschlag hatte. Der aktuelle US-Präsident Donald Trump hat allerdings ganz eigene Ideen für das Weiße Haus.