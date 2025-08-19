Icon Menü
Trump gestaltet das Weiße Haus neu: Verwandelt er die Residenz in ein zweites Mar-a-Lago?

„Mehr als nur Design-Spielereien“: Verwandelt Trump das Weiße Haus in seine Privatresidenz?

Seit der Gründungszeit der USA wird über die Größe und Pracht der Präsidentenresidenz diskutiert. Donald Trump verändert das Weiße Haus wie noch kein Präsident vor ihm.
Von Karen Tumulty
    Präsident Donald Trump bei einem Abendessen für republikanische Senatoren im Weißen Haus im vergangenen Monat.
    Präsident Donald Trump bei einem Abendessen für republikanische Senatoren im Weißen Haus im vergangenen Monat. Foto: Allison Robbert, The Washington Post

    Fast seit Bestehen dieser Nation gibt es Meinungsverschiedenheiten darüber, wie großartig und stilvoll das Leben ihres Staatsoberhaupts sein sollte. Pierre Charles L‘Enfant, der in Frankreich geborene Architekt und Ingenieur, der 1791 den Plan für die Hauptstadt entwarf, stellte sich einen spektakulären Präsidentenpalast vor. George Washington lehnte diese Idee jedoch ab und entschied sich stattdessen für den bescheideneren, aber dennoch stattlichen Entwurf des Iren James Hoban im georgianischen Stil, der nur ein Viertel der Größe von L‘Enfants Vorschlag hatte. Der aktuelle US-Präsident Donald Trump hat allerdings ganz eigene Ideen für das Weiße Haus.

