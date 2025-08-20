US-Präsident Trump manipuliert Statistiken: Warum das für die USA gefährlich werden kann

Präsident Donald Trump hat falsche Kriminalitätsstatistiken vorgelegt, um die Übernahme der Polizei in Washington D.C. durch den Bund zu rechtfertigen. Er kündigte Pläne an, bei der Volkszählung keine undokumentierten Einwanderer mehr zu erfassen. Und er ordnete die Entlassung der Beamtin an, die für die Erstellung grundlegender Statistiken über die US-Wirtschaft zuständig ist, nachdem ein schwacher Arbeitsmarktbericht veröffentlicht worden war. Die Bedeutung von tatsächlichen Fakten schwindet. Was bedeutet das für die USA?
