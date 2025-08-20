Icon Menü
Trump manipuliert Statistiken: Warum die Unterdrückung dieser Daten für die USA gefährlich werden könnte

Washington Post

US-Präsident Trump manipuliert Statistiken: Warum das für die USA gefährlich werden kann

Kriminalitätsraten, Volkszählungsdaten, Arbeitsstatistiken: Die US-Regierung unterdrückt unliebsame Daten und präsentiert ungenaue Statistiken für ihre politischen Ziele.
Von Cat Zakrzewski, David Ovalle, Scott Dance, Laura Meckler
    Präsident Trump hält eine Grafik über die Mordrate in Washington D.C. hoch, bei der er ankündigte, die Stadt unter Bundeskontrolle zu stellen, um gegen die seiner Meinung nach zunehmende Gesetzlosigkeit vorzugehen. Die Kriminalitätsrate in Washington ist auf einem historischen Tiefstand.
    Präsident Trump hält eine Grafik über die Mordrate in Washington D.C. hoch, bei der er ankündigte, die Stadt unter Bundeskontrolle zu stellen, um gegen die seiner Meinung nach zunehmende Gesetzlosigkeit vorzugehen. Die Kriminalitätsrate in Washington ist auf einem historischen Tiefstand. Foto: Eric Lee, The Washington Post

    Präsident Donald Trump hat falsche Kriminalitätsstatistiken vorgelegt, um die Übernahme der Polizei in Washington D.C. durch den Bund zu rechtfertigen. Er kündigte Pläne an, bei der Volkszählung keine undokumentierten Einwanderer mehr zu erfassen. Und er ordnete die Entlassung der Beamtin an, die für die Erstellung grundlegender Statistiken über die US-Wirtschaft zuständig ist, nachdem ein schwacher Arbeitsmarktbericht veröffentlicht worden war. Die Bedeutung von tatsächlichen Fakten schwindet. Was bedeutet das für die USA?

