Donald Trump lässt massenhaft US-Beamte kündigen: Kommt er damit durch?

In der ersten Nachricht ihres Vorgesetzten am Samstagnachmittag war der Name von Amanda Mae Downey falsch geschrieben. In der zweiten Nachricht ging es um „die Neuigkeiten“ über Bundesbedienstete auf Probe und wie die Trump-Regierung geplant hat, sie zu entlassen. Als Downey ihren Chef in einer Zweigstelle des U.S. Forest Service, der staatlichen Forstverwaltung, in Michigan um eine Erklärung bat, erfuhr sie, dass ihr Name auf einer Entlassungsliste stand. Sie sollte ins Büro kommen, um ein Kündigungsschreiben zu unterschreiben. Und sie sollte dies tun, bevor das Feiertagswochenende vorüber war.