"Absolutely suicidal": Medizinische Labore in den USA sind von Trumps Politik bedroht

Anastasia Khvorova steht an der Schwelle zu einer enormen wissenschaftlichen Chance. Ihr Labor an der Chan Medical School der University of Massachusetts nutzt modernste RNA-Biologie mit einem Ziel: Krankheiten zu heilen – solche, durch die Menschen ihre Erinnerungen verlieren oder die schwangere Frauen in Lebensgefahr bringen. Im Flur stößt sie auf einen Weltklasse-Chemiker, dann auf einen weiteren, deren Gehälter aus Bundesmitteln finanziert werden, die die Trump-Regierung drastisch kürzen will. Viele sind Einwanderer wie sie selbst, die nicht mehr sicher sind, ob Amerika das beste Land der Welt für die Wissenschaft ist – oder ob sie hier willkommen sind. Auch ihre Forschung ist bedroht.