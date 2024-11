„Präsident Trump, Migration und Drogen können nicht durch Zölle bekämpft werden“

Donald Trumps Behauptung, dass illegale Grenzübertritte außer Kontrolle seien – einer der Gründe, den er für die Zölle anführt, die er am Montag gegen Mexiko, Kanada und China verhängen will – wird durch Daten der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde widerlegt. Diese zeigen, dass die Zahl der Grenzübertritte in diesem Herbst niedriger ist als in den letzten Monaten der ersten Amtszeit von Trump.