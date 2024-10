Vance vs. Waltz – fünf Schlüsse aus der Vizepräsidenten-Debatte

Willkommen bei „The Campaign Moment“, Ihrem Leitfaden für die größten Momente der Wahl 2024, einschließlich derer, in denen sich Politiker gelegentlich in einigen Dingen einig sind. Senator J.D. Vance (Republikaner, Ohio) und der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz (Demokraten), nahmen am Dienstagabend an der einzigen geplanten Vizepräsidentschaftsdebatte der Wahl 2024 teil – und das war vorerst die letzte Debatte, Punkt.