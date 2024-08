„Glauben Sie, dass Gott seine Hand im Spiel hatte, Mr. Trump?“

Das einzige durchgängige Motiv in Donald Trumps Wahlkampfkarriere ist, dass er nie verliert. Er habe die Vorwahlen in Iowa 2016 nicht verloren, behauptete er; Senator Ted Cruz habe betrogen. Er habe die „Popular Vote“ 2016 nicht verloren; illegale Stimmen in Kalifornien oder New Hampshire oder Virginia waren schuld, dass er zwar die nötigen Stimmen der Wahlmänner, nicht aber die Mehrheit der Wählerstimmen gewann. Er habe 2020 nicht verloren, sondern es gab zügellosen Betrug und breit angelegte Anti-Trump-Manöver, was zur Amtseinführung von Joe Biden führte.