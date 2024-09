Migranten stecken fest in „El Carrusel“ in Mexiko – Kamala Harris könnte das helfen

Die Zahl der Inhaftierungen an der US-Grenze ist auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gesunken. Jetzt wird darum gestritten, wessen Leistung das ist. Demokraten verweisen auf die strengere Asylpolitik von Präsident Joe Biden. Republikaner auf die Stacheldrahtbarrieren von Gouverneur Greg Abbott an der texanischen Grenze. Ein Hauptgrund für den Rückgang ist jedoch 800 Meilen südlich der Grenze in dieser verschlafenen, von Palmen beschatteten Stadt zu finden, die näher an Guatemala als an den Vereinigten Staaten liegt. Hier rollen elegante weiße Regierungsbusse nacheinander ein, um Gruppen verunsicherter Migranten abzusetzen.