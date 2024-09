Trump will Frauen "beschützen" - das sehen nicht alle so

Donald Trump stellt sich selbst als „Beschützer“ der Frauen dar, der sie als Präsident vor Inflation, Einwanderern ohne Papiere, Kriminalität und ausländischen Bedrohungen schützen wird. Über all diese Themen spricht er oft in übertriebenen Worten. Frauen werden „nicht mehr über Abtreibung nachdenken“, da die Staaten ihre Gesetze nun auf föderaler Ebene erlassen, erklärt er und verweist auf das Ende von Roe v. Wade und das verfassungsmäßige Recht auf diesen Eingriff. Und während amerikanische Frauen „gestresster, deprimierter und unglücklicher“ sind, sagt Trump: „Ich werde das alles in Ordnung bringen, Frauen“.