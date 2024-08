Laphonza Butler: Gewerkschafterin, Senatorin, Harris-Vertraute

Als die damalige Staatsanwältin aus San Francisco ihre erste Kampagne gestartet hat, brauchte sie Unterstützung von wichtigen Gewerkschaften und aus verschiedenen Teilen Kaliforniens. So knüpfte Kamala Harris vor fast 15 Jahren Kontakte zu einem anderen aufstrebenden Star: Laphonza Butler, damals Vorsitzende der schnell wachsenden Gewerkschaft für Beschäftigte in der häuslichen Pflege in Los Angeles. Harris wollte die Unterstützung der örtlichen Gewerkschaft für ihre Kandidatur als Generalstaatsanwältin.