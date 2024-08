Wie wird eine Präsidentschaftskandidatin fit für den Wahlkampf?

Während Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Präsidentschaftskampagne mit fast beispielloser Geschwindigkeit vorantreibt, trifft sie sich in aller Stille, aber regelmäßig mit einer kleinen Gruppe enger Mitarbeiterinnen, um alles zu besprechen – von den anstehenden Auftritten bis hin zu ihrer Kongressrede und der Vorbereitung der Debatten. Manchmal finden die Treffen in Harris‘ offiziellem Dienstsitz im Naval Observatory statt, manchmal aber auch – aus Rücksicht auf ihren immer dichter werdenden Reiseplan – unterwegs, wobei einige Beraterinnen per Zoom zugeschaltet werden.