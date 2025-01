Die riesige Windenergieanlage, die Dominion Energy vor der Küste von Virginia baut, ist eines der größten Projekte des Unternehmens. Sie soll genug sauberen Strom für 660.000 Haushalte in einer Region liefern, in der die Stromnachfrage rasant steigt. Nun hat Präsident Donald Trump die Zukunft dieses und ähnlicher Projekte in Gefahr gebracht.