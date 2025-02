So schränkt Donald Trump weltweit den Zugang zu Abtreibungen ein

Präsident Donald Trump hat am Freitag eine Richtlinie wieder in Kraft gesetzt, die den Zugang zu sicheren Abtreibungen betrifft – nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in Ländern, die von US-finanzierten Programmen abhängig sind. Kritiker bezeichnen diese Regelung als „Global Gag Rule“. Der Name bezieht sich auf den Begriff „gag rule“, also eine Regel, die das offene Sprechen über ein Thema oder das Äußern einer Meinung behindert. Seit der Präsidentschaft von Ronald Reagan haben Demokraten die Richtlinie aufgehoben, sobald sie im Weißen Haus regierten. Republikanische Regierungen hingegen haben sie wieder eingeführt.