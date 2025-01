Bewahrt Donald Trump wirklich den amerikanischen Traum für Latinos?

Als María Isabel Ramirez die Grenze zwischen den USA und Mexiko überquerte, träumte sie davon, finanziell so abgesichert zu sein, dass sie ihren Eltern in Mexiko Geld schicken konnte. Sie hoffte, dass sie in diesem „Land der Träume“, wie sie es nennt, eine Familie gründen könnte und ihre Kinder hier Erfolg haben würden. Mehr als drei Jahrzehnte später sitzt sie an einem Samstagnachmittag in ihrem Wohnzimmer in der Gegend von Phoenix und ihr Gesicht erhellt sich, als sie und ihr Ehemann Alfonso Familienfotos und -videos auf ihren Handys durchblättern: ihr jüngster Sohn Alexander in seiner Abschlussrobe nach dem Highschool-Abschluss. Alex und sein älterer Bruder Andy bei einem Fußballspiel vor nicht allzu langer Zeit. Einer der jüngsten Welpenwürfe ihres Hundes Bella.