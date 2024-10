Was sehen Frauen der Generation X in Donald Trump?

Vor ein paar Tagen rief ich eine völlig Fremde an und stellte ihr eine Reihe von Fragen, die mich absolut nichts angingen. Ich erkundigte mich nach ihrer Beziehung zu ihren Eltern. Ich fragte, ob sie Transgender-Freunde habe. Ich erkundigte mich nach ihren Finanzen. Nach ihren Gefühlen gegenüber Israel. Ich fragte, ob sie persönliche Erfahrungen mit Abtreibung gemacht habe. Ich stellte ihr all diese Fragen, weil ich hoffte, dass sie mir helfen würden, das zu verstehen, was ich wirklich verstehen wollte, nämlich: Warum plant sie, für Donald Trump zu stimmen?